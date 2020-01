Was macht «TVOS» für Sie so besonders?

Ich freue mich sehr, wenn die Blind Auditions endlich ausgestrahlt werden. Dann können die Zuschauer sehen, was so speziell ist an «The Voice of Switzerland»: Es gibt so viele unglaublich gute Talente. Tolle Stimmen, berührende Geschichten und Emotionen. Es sind zum Teil sogar Tränen geflossen. Ich bin echt geehrt, dass ich diese Sendung moderieren darf.