Das schwedische Königshaus liebt seine Kunst

Bolt zählt nicht nur zu den erfolgreichsten Marmormeistern in Europa. Er ist auch der erste Schweizer Professor an der ältesten Kunstakademie Europas. Die Universität in Florenz birgt zahlreiche Kunstschätze. Der grösste Schatz jedoch ist das profunde Wissen über die Kulturgeschichte, das sich der leidenschaftliche Student an der Accademia di Belle Arti in Carrara und Florenz über die Jahre angeeignet hat. Die Karriere des Weltenbürgers startete 2001. «Ich liebe es, die Grenzen der menschlichen Existenz auszuloten. Das Leben ist etwas Fliessendes.» Dank seinem eleganten Look und der schwarzen Brille würde man ihn eher für einen Top-Banker halten. Doch Christian Bolt ist in Tat und Wahrheit ein Schwerarbeiter. Wie anstrengend es ist, einer steinernen Figur Energie einzuhauchen, wird während des aufwendigen Arbeitsprozesses sichtbar.