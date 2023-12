«Ich wusste früh, dass ich genau das machen will. Ich pushe mich gerne. Wer nicht fit und bereit ist, hart zu trainieren, und sich später an Auditions nicht durchsetzen kann, hat im Business keine Chance.» Mit ihrer Ausbildungsklasse besucht sie Musicals von London bis Wien: «Wir durften schon Stars treffen und hinter die Bühne blicken.» Ihr Wunsch: einmal am Broadway in New York aufzutreten. «Dann hat man es geschafft», ist sie überzeugt.