Das grosse Fest in Urnäsch

Heitere Stimmung trotz Regen! Urnäsch ist «Das Schweizer Dorf des Jahres 2022». Und über 600 Männer, Frauen und Kinder feiern diesen Sieg gemeinsam in der Mehrzweckhalle. «Ich hätte schon vor 20 Jahren sagen können, dass es hier schön ist», sagt Andrea Caroni. Der FDP-Ständerat aus Herisau AR absolvierte in Urnäsch die Rekrutenschule. Landammann Dölf Biasotto freut sich über den Sieg und nennt seine Heimatgemeinde im Hinterland liebevoll «freie Republik Urnäsch». Yves Fischer vom Bundesamt für Kultur lobt das gelebte Brauchtum, welches zum Sieg verhalf. «Viele der Appenzeller Traditionen haben ihren Ursprung in Urnäsch.» Dass diese bis heute lebendig sind, zeigen die Einwohnerinnen und Einwohner auf der Bühne: Das Jodelchörli Urnäsch, die Kapelle Alder, das Alphornecho Urnäsch und das Saienchörli sorgen für Stimmung.