Belinda Bencic, Sie haben bei der Ehrung im Gegensatz zu anderen keine Tränen vergossen. So cool?

Ich war schon sehr bewegt und überwältigt, aber das sieht man bei mir nicht so gut. So richtig emotional bis hin zum Tränenausbruch bin ich eher, wenn ich mich ärgere auf dem Platz. Aber das hat auch gebessert.