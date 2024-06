Das sind die beliebtesten TV-Gesichter des Landes

«Das Resultat bedeutet mir enorm viel»

Blick erreichte Vetsch gestern telefonisch auf einem Aussendreh in den Bergen. Ihre spontane Reaktion auf das erfreuliche Resultat: «Mein Herz hat einen ‹Gump› gemacht. Nicht ungefährlich, ich stand nämlich gerade in einer Felswand im Berner Oberland. So viel Zuspruch vom Publikum, was für eine Freude.»

Im Mai dieses Jahres wurde sie bereits mit dem Publikums-»Prix Walo» ausgezeichnet. Auch dort wurde ihre zugängliche, unkomplizierte und bescheidene Art gewürdigt. Die Erklärung des jetzigen Resultats will sie denn auch «jenen überlassen, die gefragt worden sind». Zur Bedeutung ihres Abschneidens sagt sie: «Dieses Resultat bedeutet mir enorm viel. Ich sehe darin vor allem Wertschätzung für die Sendungen, die ich mit dem Team von DOK und Reportagen mache. Wir zeigen Menschen und Aspekte des Lebens in der Schweiz, die medial eher wenig Beachtung finden. Dass das so gut ankommt, freut mich sehr.»

Zum oft und gerne verwendeten Begriff «Publikumsliebling» meint sie lachend: «Nah bei den Menschen zu sein, das ist mir wichtig. ‹Liebling› sollte man sich für den Partner oder das Haustier aufsparen, denke ich.» Wichtig sei ihr, nie die Relationen zu verlieren. Ihr Ziel für die Zukunft: «Mit den Beinen auf dem Boden bleiben und mit Freude weitermachen. Und hoffen, dass solche Reportagen auch in Zukunft realisierbar sein werden.»