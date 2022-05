Das sind die Finalisten des diesjährigen ESC

Im zweiten Halbfinale am Donnerstag konnten sich Jérémie Makiese (21, Belgien) mit «Miss You», Cornelia Jakobs (30, Schweden) mit «Hold Me Closer» und Sheldon Riley (23, Australien) mit «Not The Same» qualifizieren. Ebenfalls mit dabei sind Ochman (22, Polen) mit «River», Stefan (24, Estland) mit «Hope», WRS (29, Rumänien) mit «Llámame» sowie The Rasmus (Finnland), die 2003 mit «In The Shadows» einen Welthit hatten, mit ihrem Song «Jezebel». Dazu gesellen sich We are Domi (Tschechische Republik) mit «Lights Off», die Sängerin Konstrakta (43, Serbien) mit «In corpore sano» und Nadir Rustamli (22, Aserbaidschan) mit «Fade To Black».