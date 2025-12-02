Das sind die grossen Schweizer Ski-Newcomer

Ein solcher Erfolg, so die Wintersportlerin, mache aber auch Druck für die kommende Saison. «Es ist ein positiver Druck, und Mentaltraining hilft dabei, einen klaren Kopf zu bewahren.» Ziele für die Saison habe sie keine. «Ziele funktionieren bei mir nicht, ich habe bloss Erwartungen an mich. Ich will es vor allem geniessen und auf mich zukommen lassen – Schritt für Schritt.» In dieser Saison habe sie sich in der Geduld geschult: Das Training in Chile war eine wichtige Vorbereitung für die kommende Saison.