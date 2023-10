Bereits zum elften Mal findet im Zürcher Kaufleuten die legendäre Halloween-Party «Season of the Witch» statt. Der Organisator Reto Hanselmann sorgt dieses Jahr mit dem Motto “Circus” wieder für ordentlichen Grusel. Auch die Schweizer Prominenz lässt sich die Party nicht entgehen. In schaurigen Kostümen spuckten Jennifer Bosshard, Manuela Frey, Noah Veraguth und Co. durchs Kaufleuten. Im Interview mit der Schweizer Illustrierte erzählen sie von ihren gruseligen Erlebnissen.

Emanuella Kälin