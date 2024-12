Patricia Kelly, Gregory Knie & Co.

Das sind die Weihnachtstipps der Prominenz

Heute ist der erste Advent. Damit hat die Weihnachtszeit endgültig und ganz offiziell begonnen. An der Premiere des Zirkus Salto fragte die Schweizer Illustrierte Fabienne Louves, Gregory Knie, Patricia Kelly und Co. wie sie die Adventszeit geniessen und auf was sie sich an Weihnachten schon besonders freuen.