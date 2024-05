Kroatien: Baby Lasagna

Die Wettquoten führt derzeit der Kroate Baby Lasagna (28) an. Mit dem Titel «Rim Tim Tagi Dim» will er den ESC zum ersten Mal in seine Heimat holen. Der Titel behandelt die Auswanderung junger Kroaten auf der Suche nach einem besseren Leben. Untermalt wird der von Baby Lasagna allein geschriebene Song von einer Rockmelodie, Techno-Einflüssen und einer Inszenierung mit traditionellen Trachten gemischt mit animierten Katzen. Das Potpourri kommt nicht von ungefähr. Baby Lasagna beschreibt seine Einflüsse mit Rammstein, Harry Styles (30) und Ludwig van Beethoven (1770–1827).