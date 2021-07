Mit der dritten Olympiateilnahme in Tokio geht für die Kunstturnerin ein langer und steiniger Weg zu Ende. Nach dem vorläufigen Höhepunkt ihrer Karriere und Olympiabronze am Sprung in Rio 2016 nimmt sich die St.Gallerin erst eine Auszeit, danach muss sie sich einer Fuss-OP unterziehen. Kaum wieder fit reisst sie sich 2018 das Kreuzband – eine Verletzung, die für eine Turnerin normalerweise das Karriere-Ende bedeutet. Doch Giulia kämpft sich immer wieder zurück. An der Heim-Europameisterschaft in Basel im April holt sie ihren vierten EM-Titel am Sprung – und damit die zehnte EM-Medaille insgesamt. Und das, obwohl sie mit einem Muskelfaserriss und Schmerzen im Oberschenkel antrat. Ihr Oberschenkel macht ihr zwar noch immer zu schaffen. Wieso eine Medaille in Tokio dennoch möglich ist? Weil Giulia Steingruber schon mehrmals bewiesen hat, dass sie über sich hinauswachsen kann, wenns zählt.