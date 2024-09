Das tragische Leben von Radprofi Robert Dill-Bundi

Urs Freuler (65) langjähriger Weggefährte von Dill-Bundi und damals Teamkollege im Bahn-Vierer, sagt heute: «Robert war unglaublich stark und besass Voraussetzungen wie nur ganz wenige in unserem Sport. Hätte er nicht einen so sturen Walliser Kopf gehabt, wäre in seiner Karriere noch mehr möglich gewesen.» Doch auch so schaffte Robert Dill-Bundi Einmaliges. Sein Triumph in Moskau ist bis heute der einzige Olympiasieg eines Schweizer Bahnfahrers geblieben. Später gewann er in der Einzelverfolgung auf der offenen Rennbahn in Zürich (1983) WM-Silber – und ein Jahr später in Barcelona im Keirin Gold.