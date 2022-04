Das unglaubliche Leben der Berner Rentner-Rapperin Rich Nana

Als Diana Forster im einschlägigen Lokal in Zürich an der Stange tanzt, kommt sie zum ersten Mal mit der Luxuswelt in Berührung. Champagner fliesst in Strömen, Geldnoten fliegen ihr nur so entgegen. Die Tschechin ist umgeben von reichen Unternehmern und Bankern. Unter ihnen ist ihr zukünftiger erster Ehemann: der Millionär Walter Forster.