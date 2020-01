Wieder mal komplett: Mirka Federer, 41, unterstützte ihren Roger, 38, beim Erstrundenmatch an den Australien Open in Melbourne erstmals seit fünf Monaten wieder als ganze Familie auf der Tribüne. Zusammen mit Myla und Charlene, 10, und Lennart und Leo, 5, zeigte sie sich in der Rod Laver Arena. Der Support wurde von Erfolg gekrönt: Der «Maestro» gewinnt sein Auftaktspiel gegen den US-Amerikaner Steve Johnson mit 6:3, 6:2 und 6:2.