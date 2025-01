Das verrückte Rennen von Walter Tresch

Walter Tresch (76) besitzt etwas Bedeutendes, das Marco Odermatt (27) noch nicht hat: eine Gondel in Kitzbühel, die mit seinem Namen beschriftet ist. Es ist Odermatts Saisonziel, endlich auch auf der Streif zu gewinnen und ein eigenes Gondeli zu erhalten. Walter Tresch machte sich in Kitzbühel 1976 mit dem Sieg in der Kombination unsterblich. Im Weltcup war er in den Siebzigerjahren dauerpräsent: 48 Mal fuhr er in die Top Ten, 15 Mal stand er auf dem Podest, vier Mal davon auf dem obersten Treppchen. Dazu holte er 1972 WM-Silber in der Kombination. Er ist zufrieden damit. «Ich bin gesund geblieben, stehe heute pro Winter bis zu 60 Mal auf den Ski», sagt der 76-jährige Urner, der in Bristen UR aufwuchs und heute in Lantsch/Lenz GR wohnt. «Okay, der grosse Titel fehlt vielleicht.» Dafür darf er für sich in Anspruch nehmen, dass er eine der verrücktesten Geschichten im Skisport mitschrieb.