Sie begleitete viele von uns ein grosses Stück unseres Lebens: Katja Stauber, das News-Gesicht der Nation. Seit 1992 präsentierte die heute 57-Jährige regelmässig die «Tagesschau»-Hauptausgabe, brachte Abend für Abend, Punkt 19.30 Uhr, die wichtigsten Ereignisse des Tages in unsere Wohnzimmer. Immer zurückhaltend, unaufgeregt und trotzdem nicht ganz emotionslos. «Ich moderiere so, wie ich auch empfinde. Ich muss nichts spielen, nicht betroffen oder lustig sein. Ich nehme die Stimmung auf und sage, was Sache ist, die Fakten sind wichtig», erklärte sie im «Sonntagsblick».