Katja Stauber freut sich auf Ferien mit Florian Inhauser

Gelegenheit dazu wird sich sicher bieten: Immerhin wird Katja Stauber bei der «Tagesschau» ja hinter den Kulissen als Produzentin weiterarbeiten. Damit bleibt sie den News treu – einfach nun ohne Rampenlicht. Etwas, was sie jedoch nicht vermissen werde, so Katja Stauber. «Ich war nie süchtig danach. Was für viele Leute oft schwierig zu verstehen ist: Ich habe stets einen Job gemacht wie andere Menschen auch. Ich hatte das Glück, diese Sendung so lange machen zu dürfen und eines ihrer Gesichter zu sein. Aber ich fand nicht, das sei etwas Besonderes und sah mich nie als aussergewöhnlich.»