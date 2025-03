Jonny Fischer und Mira Weingart reisen für das SRF

«Das war surreal»

In der neuen SRF-Serie «Zwei Reisen» kämpft Radiomoderatorin Mira Weingart in Sambia mit den Tränen, Komiker Jonny Fischer in der Mongolei mit der Gastfreundschaft. Nun packen sie die Koffer aus und erzählen, was am Fernsehen verborgen bleibt.