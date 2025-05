Das wichtigste Rennen von Maria Walliser

Weshalb ist die Folsäure-Lücke ausgerechnet in der Schweiz so gross?

Ehrlich gesagt: Folsäure klingt ja nicht sehr appetitlich. Aber ich habe mich natürlich daran gewöhnt. Die Folate in unserer Nahrung werden über die Lebensmittel nur schwer aufgenommen. Das Vitamin B9 ist nicht hitzeresistent, wasserlöslich und lichtempfindlich. Alles, was gekocht, gebacken, gewaschen, gelagert wird, verliert relativ schnell an Folsäure. Deshalb ist eine Form der Nahrungsergänzung durch synthetische Folsäure in Vitaminpräparaten erforderlich, um den Grundhaushalt zu sichern. Nicht nur die Schweiz kennt diese Problematik, sondern weltweit wird in vielen Ländern versucht, die Folsäure-Lücke zu schliessen, um Geburtsfehler oder auch Herzerkrankungen und Alterungsprozesse zu reduzieren – und die Spermienqualität zu verbessern. Das Thema geht auch Männer an.