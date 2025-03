Das wird am ESC neben den Shows sonst noch geboten

«Wir haben uns viel vorgenommen. Der ESC soll nicht nur während der Shows in der Stadt präsent sein, sondern während der Woche an ganz viel verschiedenen Orten», sagte Conradin Cramer, Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt an der Medienorientierung am Montagmorgen in der Messe Basel. «Der ESC ist viel mehr als eine Fernsehshow. Und genau deshalb haben wir dieses umfangreiche Begleitprogramm auf die Beine gestellt.» So können auch Menschen, die keines der begehrten Tickets für die ESC-Shows ergattert haben, das ESC-Feeling spüren können. In fünf «City Venues» wird der ESC neben der St. Jakobshalle und dem St. Jakob-Park gefeiert. Ein Überblick.