Das WM-Camping der glücklichen Fans

Eine Reihe weiter hinten haben sich andere holländische WM-Touristen zum Apéro in ihren Gartenmöbeln versammelt: Tenake und Roelof Maakhof aus Hoogeveen mit Martha Pama aus dem Dörfchen Kootstertille in Friesland. Selbstverständlich seien sie schonmal in der Schweiz gewesen, sagen die drei lachend: an den Rad-Weltmeisterschaften 2009 in Mendrisio. Mit Fabian Cancellara habe damals ein Schweizer das Zeitfahren gewonnen, der auch in den Beneluxländern grösste Popularität geniesst: «Er ist ein wahrer Champion», sagt Tenake – um sogleich einen weiteren Landsmann zu begrüssen:«Hallo, Henk, wie gehts dir?» Gemeint ist Henk Tissingh, der mit seiner Frau Christine Mos die Rennräder am Wohnmobil festmacht. Die beiden stammen aus dem Städtchen De Wijk, wie Hoogeveen ebenfalls in der Provinz Drenthe gelegen. Ihre Landsleute kennen sie von früheren WM-Reisen: «Es ist ein gutes Gefühl, so weit weg von zu Hause so viele bekannte Gesichter zu sehen», sagt Christine, die 2003 an den niederländischen Meisterschaften Silber im Strassenrennen gewonnen hat. Entsprechend sind ihre Velos mehr als nur Fortbewegungsmittel. Henk will zwar nicht sagen, wie viel er dafür bezahlt hat, aber ungefähr so viel wie für einen Kleinwagen sei es schon gewesen.