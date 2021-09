«Dass Manu beliebter ist, konnte ich nicht mehr ertragen»

Die ständigen Selbstzweifel begleiten Fischer ein Leben lang. 2012 zieht er die Reissleine. «Es ging nicht mehr.» Er liefert sich selbst in eine Klinik ein – nimmt 15 Kilogramm zu, hat «so wüescht» ausgesehen wie nie zuvor. Und trotzdem kam er heim «und fand mich eine geile Socke». Denn in der Klinik lernt er, sich selbst zu lieben. «Jeder muss sich gern haben, dann wird alles andere kommen», ist er überzeugt – und wendet noch heute Methoden aus der Klinik an, um sich jeden Morgen «eine Minute lang ein gutes Gefühl» zu geben.