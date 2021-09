Das zweite Mal, als Jonny Fischer sich offen in die Karten schauen lässt, «habe ich nur gewonnen», sagt er. Liebe, Zuneigung, Zärtlichkeit sind nicht die grossen Themen im Elternhaus des kleinen Jonathan. Dass Männer auch Männer lieben können, existiert im religiösen Umfeld nicht. In seiner Jugend haben all seine Freunde Freundinnen. Dass er am Lehrerseminar Zug zu seinem besten Freund auch eine körperliche Beziehung pflegt, hält er für ein Ausprobieren, etwas, das alle mal machen. Auch dann noch, als er seine Eifersucht auf dessen Freundin spürt. Und ahnt, dass er für ihn mehr Gefühle hat als für seine eigene Freundin. Erst als diese ihn mit ihrem Verdacht konfrontiert, er stehe mehr auf Männer als auf sie, geht Jonny ein Licht auf. Und er macht Nägel mit Köpfen. Zwei Wochen nach der Trennung von seiner Freundin outet er sich in einem Rundbrief an alle, die er kennt. «Eine unglaubliche Erleichterung.»