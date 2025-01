Davos first – zumindest ein paar Tage

Direkt von den Feierlichkeiten zur Amtseinführung seines neuen Präsidenten Donald Trump (78) in Washington kommt der frühere US-Botschafter in der Schweiz, Edward McMullen (60). «Die Feierlichkeiten waren wunderschön, seine Rede ‹amazing›.» Er sei nicht enttäuscht, dass er nicht wieder Botschafter in Bern wird. «Der Präsident hatte mich gebeten, in einem anderen Land zu dienen. Leider habe ich andere Verpflichtungen.» Seine Nachfolgerin Callista Gingrich habe er zum Mittagessen getroffen. «Sie wird das wunderbar machen. Sie hat mütterlicherseits sogar Wurzeln hier in Graubünden. She is a good Lady.»