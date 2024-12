«I gseh di nid, i ghöre überall di Schnuuf. [...] Mach mir uuf u la mi zu dir ine. Das mau isch's für immer, Eileen Gray», singen Sie. Das klingt ja fast verliebt!

Ich war von ihrer ganzen Geschichte fast krankhaft angezogen. Man muss sich vorstellen: In den 1920er-Jahren gab es für Frauen keine Lehrstellen in Bereichen wie Design oder Architektur – Eileen Gray hat sich all das innert kürzester Zeit selbst beigebracht. Allein das hat mich schon fasziniert. Dann war ich zum ersten Mal in Roquebrune, habe meine Nase an die Fensterscheibe gepresst und konnte tatsächlich ihre Anwesenheit spüren. Jetzt denken sicher alle ‹der Huber hat eine Vollmeise!› – aber ich habe mich tatsächlich in diese Frau verliebt.