«Dem SRF scheinen die Leute davonzulaufen!»

Noch können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer rund vier weitere Monate an Schmezers Moderationen erfreuen. Voraussichtlich vor Weihnachten wird der 60-Jährige durch seine letzte «Kassensturz»-Sendung führen, ehe er dem Leutschenbach per Ende Januar 2022 den Rücken kehrt. Was danach kommt, weiss er noch nicht – und geht seine Zukunft entspannt an. «Nun bin ich offen für Neues und freue mich auf alles, was kommt.»