Was würden Sie per sofort in der Bundesverfassung verankern?

Das Recht auf politische Bildung. Gerade eine so direkte Demokratie müsste viel mehr investieren in die politische Bildung aller Einwohnerinnen und Einwohner. Meine Hoffnung wäre, dadurch auch die Partizipation zu erhöhen und das Bewusstsein dafür, welch Privileg es ist, über so ausgebaute demokratische Volksrechte zu verfügen.