«Irgendwann ist fertig diskutiert»

Was würden Sie per sofort demokratisieren?

Am liebsten möglichst die ganze Welt. Die Demokratie gerät in immer mehr Ländern unter Druck. Das macht mir persönlich Sorgen. Kämpfen wir gemeinsam für mehr Demokratie in der Welt und pflegen wir mit Respekt unsere demokratischen Institutionen, unsere politische Kultur und dabei vor allem die direkte Demokratie in der Schweiz.