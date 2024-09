Hunziker besuchte diese Woche die Limmatstadt, um für die Herbstkampagne für Zürich Tourismus vor der Kamera zu stehen und so mehr Italiener und Tessiner an den Zürichsee zu bringen. Für die in Ostermundigen BE und Zuchwil SO aufgewachsene Moderatorin eine gute Möglichkeit, die Stadt kennenzulernen. Das sei nicht möglich gewesen, als sie um die Jahrtausendwende beim nicht mehr existierenden Sender TV3 die Schönheitssendung «Cinderella» moderierte. «Die Produktionen waren zwar hier in Zürich. Damit war ich tagsüber beschäftigt, abends sind wir dann in den Ausgang, ins Kaufleuten, gegangen. Jetzt kann ich mir mehr Zeit nehmen.»