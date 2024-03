Ohne Limit durchs Leben

Zuvor stehen noch eine Einzel- und eine Gruppenprobe mit dem 38-köpfigen Ensemble an. Kaum haben ihre messerscharfen Kufen das Eis berührt, wird es still in der Halle. In sich gekehrt und hoch konzentriert dreht Biellmann Runde um Runde. Ein Sprung hier, eine Pirouette da. Nur ein feines Zischen unter ihren Schlittschuhen ist zu hören. «Mein Gott, diese Perfektion ist unglaublich. Ich wünsche mir, dass ich mit über 60 auch noch so fit bin», flüstert Show-Eislaufkollege Benjamin Guthrie (31) einem Kollegen zu.