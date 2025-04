Der Airbus A350 ist das neue Flaggschiff am Ferienhimmel

339 Sitzplätze bietet er: 30 in der Businessclass, 63 in der Economy Max und 246 in der Economyclass.

19 Zoll grosse Bildschirme liefern in der Businessclass beste Unterhaltung.

15'000 Kilometer ist die Reichweite des Flugzeugs, also die Strecke, die es ohne Zwischenlandung fliegen kann. Damit wäre ein Direktflug von Zürich nach Honolulu (12 250 Kilometer) möglich.

910 km/h schnell fliegt der Jet durch die Luft.

64,75 Meter beträgt die Flügelspannweite.