Nach einem langen Arbeitstag lässt Emil Trüeb den Abend oft mit einem Glas eiskalten Whisky ausklingen. An Ruhestand denkt er mit 66 nicht. «Wer nichts zu tun hat, rostet nur ein», sagt er bestimmt. «Ich mache so lange weiter, wie ich Freude habe. Oder wie man hier so schön sagt: so lange, wie Gott will.» Neues Land will er keins mehr dazukaufen. Stattdessen will er den Anbau auf der bestehenden Fläche weiter intensivieren. «Es kommen so viele Anfragen, aber ich habe nicht genug Ananas», sagt er lachend. Da er Stillstand nicht kennt, tüftelt er an einem neuen Projekt: Papayas.