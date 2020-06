«In der Angst und Panik möchte ich nie mehr leben»

Mit der Aktion «Night of Light» habt ihr Kunstschaffenden am Montagabend auf die Notlage in der Veranstaltungsbranche hingewiesen. Was erhoffst du dir davon?

Die Zeit hat gezeigt, wie sehr die Industrie zusammengehalten hat. Wir haben uns zusammengetan, uns ausgetauscht. In Deutschland, Belgien, Österreich und auch bei uns versuchen wir, mit der Aktion ein Zeichen zu setzen. Ich hoffe ganz fest, dass gesehen wird, was es für Veranstalter und uns Künstler heisst, wenn die Unterstützungen gestrichen werden. Das Überleben ist einfach nicht möglich.