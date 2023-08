Der Böse von Guggisberg

Der berühmteste Guggisberger steht indessen nicht auf der musikalischen Bühne, sondern mit beiden Füssen im Sägemehl. Fabian Staudenmann (23) ist der Mann der Stunden im Schwingen. Sieben Kranzfeste hat er dieses Jahr gewonnen, keinen einzigen Gang hat er verloren. Was er aber nicht zu hoch gewichten will: «Im Schwingen gehts um Punkte. Eine gute Niederlage kann gleich viel wert sein wie ein schlechter Gestellter.» Trotzdem: Am Wochenende gehört der Kilchberg-Sieger von 2021 am Unspunnenfest in Interlaken BE zu den grossen Favoriten. Dieser alle sechs Jahre stattfindende Anlass repräsentiert das Schwingen vielleicht noch stärker als das Eidgenössische.