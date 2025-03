Und die Politik und die Autoindustrie werden sich dann wieder gefunden haben?

Schauen Sie, wir sind ein Land in Bewegung, die Automobilität ist der Motor der Wirtschaft. Auch im Jahr 2050 wird der Gütertransport auf der Strasse über 60 Prozent betragen. Die Warenanlieferung im Detailhandel kann nicht mit dem Lastenvelo oder dem Tram erfolgen. Als Land der Pendler, in dem aktuell acht von zehn Menschen zur Arbeit pendeln, ist über die Hälfte auf das Auto angewiesen. Und den ÖV kann man gar nie so ausbauen, dass diese Zahl markant sinken würde. Dazu haben wir schlicht zu wenig Geld und Platz in unserem Land. Daher wird die Automobilität auch weiterhin im Zentrum der Fortbewegung stehen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir die wirtschaftliche Notwendigkeit immer wieder in Erinnerung rufen – und wir gehört werden.