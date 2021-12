«Der Bundesrat hat keine Strategie»

Sie können also gar nicht verlieren, weil Sie so schön in der Mitte sind?

Die politische Konkurrenz macht es uns sicher nicht schwer. Das Wegdriften der Parteien aus der politischen Mitte erleichtert uns das Leben. Aber das reicht natürlich nicht, es braucht eine glaubwürdige Politik und gute Köpfe.



Es ist doch einfach bequem, grünliberal zu sein …

Wenn ich die politische Arbeit anschaue, haben wir eher die schwierigste Rolle. Die Pole links und rechts können einfach dafür oder dagegen sein, wir aber wollen Sachpolitik machen und Lösungen finden. Das erfordert mehr Arbeit, als einfach auf einer Haltung zu beharren. In der Klimapolitik brauchts dringend Antworten, um die Dinge zu Boden zu bringen. Mit dem CO2-Gesetz sind wir leider gescheitert, aber in Zürich ist das Energiegesetz angenommen worden.



In Deutschland regieren die Grünen nun mit. Hat die Spaltung von Grünen und Grünliberalen in der Schweiz nicht geschadet? Zusammen wärt Ihr mit 25 Prozent längst im Bundesrat.

Wir sind nur darum so erfolgreich, weil wir nicht eine einzige Partei sind. Mit zwei Parteien holen wir mehr Stimmen ab: Denn wir Grünliberalen können auch in die bürgerliche Mitte hinein erfolgreich sein, wir machen anders Politik als die Grünen. Für die Umwelt und die Ökologie ist es besser so.



Wie haben Sie als junge Frau gewählt, bevor es die Grünliberalen gab?

Ich komme aus einem bürgerlichen Umfeld, bin auf dem Land in Weisslingen oder «Wislig», wie wir sagen, aufgewachsen, einer totalen SVP-Hochburg im Zürcher Oberland. Meine Eltern wählten CVP oder FDP. Ich habe meine Listen jeweils selber zusammengestellt und nicht einfach eine Parteiliste eingeworfen.



Sie haben also auch SVP gewählt?

Nein, die SVP Zürich ist schwierig.