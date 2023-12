Jon Pult (39) packt in seinem alten Klassenzimmer in der Kanti Chur einen Stuhl und setzt sich neben Andri Perl (39). «So brav warst du selten im Unterricht», sagt dieser – und beide prusten los. Die Männer kennen sich seit der Kindheit, besuchten zusammen die Kantonsschule, leben heute in einer WG in der Bündner Hauptstadt. «Andri war besonders in den letzten Wochen eine wichtige Stütze für mich», sagt Pult. Er will Bundesrat werden.