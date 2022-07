Zwei Dutzend Fans und Freunde warten mit Schweizerfahnen und Kuhglocken am Flughafen Zürich. «Ich bin so nervös! Freue mich, ihn endlich zu sehen», sagt Tatjana Meklau, 22, die mit einem selbst gebastelten Plakat wartet. Als ihr Freund, Simon Ehammer, 22, dann endlich in der Ankunftshalle mit zwei riesigen Koffern um die Ecke kommt, jubelt sie am lautesten. Der Spitzensportler läuft direkt auf seine Freundin zu, nimmt sie in die Arme. Sie gibt ihm einen Kuss. «16 Tage haben wir uns nicht gesehen», sagt er. «Ich bin glücklich, endlich wieder bei ihr zu sein.»