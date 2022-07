«Ich bin immer am Reisen»

Doch bis in den Promi-Olymp war es ein langer Weg. Begonnen hat alles 2007, als Cruz, damals gerade mal 17-jährig, den «Rookie DJ of the Year»-Award gewann. «Zu jener Zeit verkauften wir noch selbst gebrannte CDs in der Roten Fabrik», erinnert er sich. Doch schon bald schaffte er den Sprung ins Kaufleuten, einem der bekanntesten Clubs in Zürich, wo er gleich als Resident-DJ einstieg. Er hängte seinen Job bei einer Privatbank an den Nagel, um in Clubs in Paris, London, Cannes, Dubai und New York aufzulegen und machte sich so auch einen Namen ausserhalb Europas. Heute tingelt Vincent um die ganze Welt und produziert in seinem Studio auch seine eigene Musik.