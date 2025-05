Der Eurovision Song Contest kommt nach Hause

Im Jahr 1999 kommt die Sprachfreigabe – und damit Beiträge in Korsisch und Bretonisch oder in Schemaitisch, einem Dialekt aus Litauen. 2011 singt Norwegen in der afrikanischen Sprache Swahili, und Australien verblüfft 2024 mit Yankunytjatjara der Aborigines. Australien? Ja. Seit 2015 auf spezielle Einladung der EBU dabei, weil der ESC seit 1983 in Down Under übertragen wird und eine riesige Fangemeinde hat.