Der ewige Goalie David Zibung sagt Adieu

Der Beginn einer neuen Ära. Zibung krallte sich an seinem Posten im FCL-Tor fest – und lässt ihn trotz gelegentlichen Kritiken 14 Jahre nicht los. Als der FC Luzern am 6. Mai 2021 den Rücktritt des Evergreens per Ende Saison ankündigt, schreibt er: «David Zibung prägte mit seiner authentischen Persönlichkeit den Klub in den letzten zwei Jahrzehnten wie kein anderer.»