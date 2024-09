Meromixis. So heisst das Kuriosum in der Fachsprache. In der Regel wechseln sich in einem See Perioden mit Schichtung und solche mit vollständiger Durchmischung ab. Raffaele Peduzzi lächelt schelmisch unter seinem Cap. Begeistert wie ein junger Forscher, zeigt er verschiedenfarbige Wasserproben aus den drei Schichten des bis zu 21 Meter tiefen Sees. «Bis in etwa elf Metern Tiefe setzt sich der See aus glasklarem, sauerstoffreichem Wasser zusammen.» Dieses stammt von Bergbächen, die über das kristalline Granitgestein des Gotthardmassivs und des Lukmaniers in den Lago di Cadagno fliessen. Das Wasser enthält wegen des Granitgesteins nur geringe Mengen an Salzen. Es bietet Fischen und Plankton einen Lebensraum.