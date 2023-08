Das liebe ich am Sommer

Die Wärme, dass ich in kurzen Hosen herum laufen kann und am Abend lange mit Freunden draussen sein kann, um den Sommerabend in einer gemütlichen Runde zu geniessen. Ausserdem natürlich bädelen! Ich bin eine absolute Wasserratte und liebe es, am Wasser oder auf dem See zu sein. Sommer ist einfach cool!