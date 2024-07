Wie wollen Sie das machen?

Es stehen 350 Biodiesel-LKWs im Einsatz, auch Wasserstoff wenden wir an. Die ersten vier Elektro-LKWs sind im Verkehr, 25 weitere folgen. In zwei Wochen verabschieden wir uns vom fossilen Diesel an unserer Tankstelle und stellen auf HVO um – ein aus Abfällen synthetisch hergestellter Treibstoff. In den nächsten Jahren werden weitere neue Technologien dazukommen.