Der Grüne Bundesratskandidat ganz privat

Am Familientisch der Andreys zu Hause im freiburgischen Granges-Paccot gleich am Röstigraben erzählt Sohn Basil im April vom Solarprojekt seiner Schule. «Geru und Basil reden fast immer über Politik», sagt Christina. «Ja, aber ich bin von uns allen am wenigsten weit links», erklärt der Sohn, der Arzt werden will. «Das ist doch gut. Da werde ich herausgefordert», sagt der Papa.