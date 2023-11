Der Hauptbahnhof Zürich erstrahlt in neuem Glanz

Der Südtrakt des Zürcher Hauptbahnhofs ist jener Teil, den man von der Bahnhofstrasse aus betritt. Zum Beispiel, um noch kurz in der Bahnhofsapotheke einzukaufen oder in einem der Restaurants zu essen, bevor der Zug fährt. Passiert man diesen Anbau, steht man in der Haupthalle mit dem bunten Engel von Niki de Saint Phalle an der Decke. Die markanten Säulen im Südtrakt waren im Laufe der Jahre wieder und wieder mit Farbe überstrichen worden.