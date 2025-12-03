Der Hecht-Frontmann führte lange ein Doppelleben

Er steht auf den Bühnen der Schweiz, schreibt Hit für Hit und geht in der Musik auf. Doch Stefan Buck ist nicht nur der Frontmann der Band Hecht, sondern auch noch Familienvater und tief verankert in der Finanzwelt. Der Spagat zwischen seinen Lebenswelten war nicht immer so einfach, wie Buck es heute aussehen lässt. Bei Hecht war er eine Version von Stefan, die in seinem Alltagsjob nicht zum Vorschein kam. Heute geht er gelassener damit um und sagt, dass es nur noch eine Stefan Buck gebe. Er ist, wer er ist und verstellt sich nicht mehr, egal wo er ist.