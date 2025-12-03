Der Hecht-Frontmann führte lange ein Doppelleben

Er steht auf den Bühnen der Schweiz, schreibt Hit für Hit und geht in der Musik auf. Doch Stefan Buck ist nicht nur der Frontmann der Band Hecht, sondern auch noch Familienvater und tief verankert in der Finanzwelt. Der Spagat zwischen seinen Lebenswelten war nicht immer so einfach, wie Buck es heute aussehen lässt. Bei Hecht war er eine Version von Stefan, die in seinem Alltagsjob nicht zum Vorschein kam. Heute geht er gelassener damit um und sagt, dass es nur noch eine Stefan Buck gebe. Er ist, wer er ist und verstellt sich nicht mehr, egal wo er ist.
Dass er ein Studium abschloss und einen normalen Job annahm, hatte einen einfachen Grund: Die Band konnte von der Musik nicht leben. Heute könnte Hecht das, aber der Ausgleich scheint wichtig. Stefan Buck hat ein Star-up, welches sich mit Investment befasst und welches ihm wichtig ist. Aufgeben möchte er es nicht.
Auch über sein Privatleben spricht Stefan Buck im aktuellen SI.Talk. Seit 20 Jahren ist er mit seiner Ehefrau zusammen und betont, dass das Geheimnis einer so langen, gut funktionierenden Beziehung gute Kommunikation sei und man stets über alles reden sollte. Fast genauso lange wie die Beziehung zu seiner Frau dauert bereits die Freundschaft von Hecht. Inzwischen ist die Hecht-Familie gewachsen, so sehr, dass es hinter den Kulissen teilweise wild zu und her geht. Der Backstage-Bereich an Konzerten werde dabei gerne mal zur halben Kita, lacht Stefan Buck.
Inwiefern die Freundschaft der Hecht-Mitglieder über die Jahre auf die Probe gestellt wurde, was für eine Art Vater Stefan Buck ist und welches besondere Hobby sein Sohn hat, das und mehr verrät er im SI.Talk.