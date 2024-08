Sie nehmen Bezug auf die Raumsonde «Voyager», die seit 1977 ins All vorstösst und sich immer weiter von der Erde entfernt. An Bord hat sie drei goldene Platten, auf denen erklärt wird, was die Menschheit, was die Erde ist. In der Erzählung der Schlussfeier hat eine entfernte Intelligenz im All die Botschaft lesen können, kommt auf die zerstörte Erde und errichtet mit den olympischen Ringen eine neue Zukunft. Für den Schweizer Modedesigner haben die Ringe bereits eine neue Ära eingeleitet.