Der kurze Traum von der WM

Eine Fussballfamilie

Vater Nicolas (42) kann das gut nachempfinden. Er war ebenfalls Fussballprofi, Goalie in Sion, Schaffhausen, Aarau und Wil. Kurz vor dem Cupfinal Fussballerin Iman Beney in Savièse. Gehen kann sie nur an Krücken. Die WM verfolgt sie am TV statt auf dem Rasen. 2004 riss auch sein Kreuzband. Seine Mannschaft Wil siegte. Er sagt: «Die WM ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Cupfinal. Aber ich weiss, was Iman durchmacht.» Verletzungen würden zum Sport dazugehören. «Jeder Zeitpunkt ist schlecht dafür. Aber dieser ist der denkbar schlechteste.» Iman Beney gilt als Ausnahmetalent. Fussball ist in ihren Genen. Ihr älterer Bruder Roméo (18) spielt beim FC Basel in der U21. Und Tante Noémie Beney bestritt zu ihrer Zeit mehr als 45 Länderspiele für die Schweiz. Auch dieses Jahr darf sie an die Weltmeisterschaft fliegen: Als Kommentatorin für das Fernsehen RTS.